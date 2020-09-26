Военное положение: что происходит в Азербайджане и Армении

С раннего утра 27 сентября обострилась ситуация в районе Нагорного Карабаха, начались военные действия. Армения объявила о всеобщей мобилизации и введении военного положения. Сегодня, 28 сентября, также вступило в силу военное положение и на территории Азербайджана, в нескольких районах введут комендантский час. Представители Министерства обороны этой страны сообщили о военных потерях Армении — 550 человек. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян, в свою очередь, заявил о десятках погибших и раненых.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой.

Что происходит сейчас в зоне конфликта — в галерее NEWS.ru.