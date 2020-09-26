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Военное положение: что происходит в Азербайджане и Армении

09:45, 28 сентября 2020
Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

С раннего утра 27 сентября обострилась ситуация в районе Нагорного Карабаха, начались военные действия. Армения объявила о всеобщей мобилизации и введении военного положения. Сегодня, 28 сентября, также вступило в силу военное положение и на территории Азербайджана, в нескольких районах введут комендантский час. Представители Министерства обороны этой страны сообщили о военных потерях Армении — 550 человек. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян, в свою очередь, заявил о десятках погибших и раненых.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой.

Что происходит сейчас в зоне конфликта — в галерее NEWS.ru.

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Всеобщая мобилизация в Армении

EPA/MELIK BAGHDASARYAN/ТАСС

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Министерство обороны Армении/РИА Новости

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Снимок с видео/Министерство обороны Армении/ТАСС

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана

Ибрагим Гашимов/РИА Новости

AzeriDefence/facebook.com

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

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