Военкор Жданов: ВСУ обстреливают путь, по которому везут пленных «азовцев»

Добровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии / Фото Валерий Мельников/РИА Новости

Вооружённые силы Украины ведут обстрел посёлка Еленовка под Донецком, заявил в своём Telegram-канале военный корреспондент Игорь Жданов. Он подчеркнул, что именно через этот населённый пункт перевозят пленных «азовцев», добровольно вышедших с территории «Азовстали».

Выглядит как целенаправленная попытка уничтожить своё же сдавшееся подразделение, — сообщил военкор.

Ранее сообщалось, что 274 бойца ВСУ покинули «Азовсталь», из них около 50 раненые. При этом командир бригады «Восток» ДНР Александр Ходаковский уточнил, что процесс не совсем похож на сдачу в плен, потому что речь идёт о лежачих раненых военнослужащих ВСУ.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что капитуляция украинской группировки с «Азовстали» в Мариуполе — дело времени после начавшейся 16 мая эвакуации раненых. Именно поэтому, подчёркивает эксперт, было решено не штурмовать завод, а методично осаждать его.