Военкор ВГТРК заявил о начале контрнаступления ВСУ Военкор Поддубный сообщил о начале контрнаступления ВСУ в районах Соледара и Артемовска

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный написал в своем Telegram-канале, что ВСУ начали проводить операцию по окружению ВС РФ на Артемовском направлении. По словам военкора, в районе Соледара обстановка тяжелая. Поддубный предположил, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия на юге. Минобороны РФ информацию не подтверждало.

Киевский режим начал реализацию операции по окружению наших сил на Артемовском направлении. <...> Я уже писал, что противник планирует ударами по флангам выйти в тыл нашим силам, которые находятся в Артемовске и окрестностях. Сегодня [военкор] Саша Симонов сообщил о прорыве ВСУ в сторону Берховки и Ягодного. <...> Еще один удар в районе Клещеевки, также с локальным успехом, — написал Поддубный.

Военкор не исключил, что войска Украины в ближайшие сутки начнут наращивать усилия на юге, в районе Орехова и Гуляйполя Запорожской области.

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц также сообщил в своем Telegram-канале о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, украинские танки идут по объездной дороге Харькова в сторону границы с Россией. Военкор признался, что воспринял бы это за вбросы, если бы не свидетельства его знакомых, «проверенных людей».

То есть Киев параллельно началу наступательных действий по флангам Артемовска решил обострить обстановку и вдоль Северного фронта. О целях маневра можно гадать. С одной стороны, противник может пытаться растягивать наши ресурсы на купирование угрозы в Белгородской области. С другой — может решиться на перерезание наших путей снабжения Сватовской группировки с выходом на территорию России, — написал Коц.

Военкор KP.RU добавил, что второй вариант кажется ему менее вероятным, однако он добавил, что ввиду сообщений о появлении у ВСУ дальнобойных ракет «ничего исключать нельзя».

Ранее Минобороны Британии подтвердило поставку Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес назвал это решение пропорциональным ответом на «эскалацию, осуществляемую Россией».