Военэксперт объяснил, почему России не стоит отказываться от оружия из КНДР Военэксперт Клинцевич: у России есть деньги для покупки оружия из КНДР

Фото: Kcna/Xinhua/Global Look Press

России не стоит отказываться от закупок северокорейского оружия, поскольку для его производства не нужно ждать, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, российский военно-промышленный комплекс не может выпускать по 10 млн снарядов в год, однако в бюджете страны есть деньги, которые можно потратить на закупки оружия из-за рубежа.

Мы полностью самодостаточны по всем типам вооружений, но боевые действия — это всегда вопрос количества. <...> Нам нужны миллионы снарядов? Нужны. У нас есть деньги? Есть. Мы можем резко развернуть и выпускать 10 млн снарядов в год? Не можем, очень быстро это невозможно сделать. Поэтому фактор времени на поле боя — один из решающих. Поэтому, назовем это так, количественный разрыв мы можем компенсировать с помощью уже готовых производств и накопленных запасов КНДР, — сказал военный эксперт.

Он отметил, что у стран Запада также есть деньги и они хотят иметь миллионы снарядов, но не могут их самостоятельно выпускать.

Как заявил ранее Клинцевич, КНДР обладает обширной сетью военной инфраструктуры, поэтому сотрудничество с этим государством может быть полезным для российской армии. По его словам, Россия заинтересована в 170-мм орудии «Коксан» — уникальной разработке северокорейских инженеров, обладающей дальностью стрельбы до 50 километров. При этом эксперт добавил, что в первую очередь российским вооруженным силам могли бы понадобиться снаряды.