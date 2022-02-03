Во время операции по уничтожению лидера ИГИЛ были убиты женщины и дети

В ходе масштабной антитеррористической миссии американских войск по ликвидации одного из лидеров «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши в сирийском Идлибе были убиты шесть детей и четыре женщины. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные источники. Общее число жертв операции составляет 13.

В агентстве также поделились деталями миссии, предоставленными очевидцами. По их информации, перед уничтожением аль-Курайши американские силы провели непрерывный двухчасовой бой с боевиками в деревне Атмех на северо-западе Сирии недалеко от границы с Турцией, а также отправили поддержку на вертолётах.

Изначально Пентагон не раскрыл личность цели американских сил, но заявил об успехе миссии и добавил, что жертв среди солдат США не зафиксировано. Очевидцы на условиях анонимности подтвердили AP, что видели части тела высокопоставленного боевика.

Издание назвало спецоперацию крупнейшей с 2019 года, когда был убит Абу Бакр аль-Багдади, провозглашённый «халифом» непризнанного «Исламского государства».

Миссия была завершена в четверг утром, её результаты подтвердил президент США Джо Баден. Глава Белого дома поблагодарил американских военных за ликвидацию террориста.