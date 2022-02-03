Американские военные ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ

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Американские военные в сирийском Идлибе ликвидировали одного из лидеров «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, признана в России террористической, деятельность запрещена) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, заявил президент США Джо Байден. Боевика нейтрализовали в ходе спецоперации, говорится в заявлении Белого дома.

Благодаря мастерству и храбрости наших вооружённых сил мы ликвидировали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГ, — отмечено в сообщении.

В заявлении подчёркивается, что потерь среди принимавших участие в операции американских солдат нет. Позднее Байден планирует обратиться к американцам по вопросу прошедшей военной операции.

Ранее в сирийской провинции Хасака боевики «Исламского государства» напали на тюрьму и попытались освободить находившихся там террористов. Они использовали автомобили со взрывчаткой. Охрана тюрьмы дала вооружённый отпор. По неподтверждённым данным, несколько заключённых погибли.