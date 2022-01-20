Боевики ИГ в Сирии попытались освободить из тюрьмы заключённых

В сирийской провинции Хасака боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) напали на тюрьму и попытались освободить находившихся там террористов. Они использовали автомобили со взрывчаткой. Охрана тюрьмы дала вооружённый отпор. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление курдских формирований «Сирийские демократические силы» (CДC). Также о нападении на тюрьму сообщило сирийское агентство SANA.

По информации агентства, два начинённых взрывчаткой автомобиля взорвались у входа в тюрьму, после чего завязалась перестрелка между нападавшими и охраной. По словам очевидцев, нападавшие с помощью взрывов надеялись пробить бреши в стенах и помочь заключённым бежать.

По информации Reuters, в перестрелку с охраной вступили члены «спящих ячеек», которые проникли к тюрьме из соседних кварталов.

Нападение было отражено, побег предотвращён. по неподтверждённым данным, нсколько заключённых погибли. Сколко всего человек содержится в тюрьме, на которую было совершено нападение, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали семерых членов международного религиозного объединения «АТ-Такфир валь-Хиджра» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Отмечается, что двое из задержанных причастны к финансированию ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).