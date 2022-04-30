Во Львове сформировали штаб, в составе которого числятся 50 американских военных советников, передаёт Argumenti.ru. Их задача заключается в содействии украинским командирам в принятии решений, основываясь на разведданных. Отмечается, что эти данные генералы ВСУ получают напрямую от Пентагона и Генштабов стран-членов НАТО.