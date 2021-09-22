Во Франции заявили об отсутствии политического диалога в НАТО

Действия США в ситуации с подводными лодками доказывают, что в НАТО нет политического диалога. Несмотря на это, Франции пока не стоит выходить из Альянса. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли. Её слова приводит РИА Новости.

Это новая иллюстрация того, что мы констатируем уже месяцы — это то, что политического диалога не существует внутри атлантического Альянса, — сказала глава Минобороны Франции на заседании сената.

При этом Парли не считает нужным выходить из НАТО после разрыва контракта на строительство подлодок с Австралией при участии США.

США, Великобритания и Австралия объявили, что создают новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал французскому президенту Эммануэлю Макрону взять себя в руки и перестать возмущаться из-за оборонного альянса AUKUS. По его мнению, новая организация — это огромный шаг в сторону развития международной безопасности.