Украина уделила слишком много внимания организации саммита «Крымская платформа», чтобы напомнить зарубежным политикам о проблеме полуострова, однако Западу данный вопрос неинтересен. Такое мнение высказала журналистка Анна Дарроман в статье, опубликованной французской газетой Le Figaro.

Автор публикации отметила , что в последние годы Запад говорит о проблеме вооружённого конфликта в Донбассе, а воссоединившийся с Россией Крым «исчез из международной повестки».

Украина, казалось, уже частично приняла факт захвата Крыма, — подчеркнула Дарроман.

По её мнению, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале указ о «Стратегии деоккупации» Крыма не поможет «возвращению» полуострова под контроль Киева.

Для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным, — считает журналист.

Она добавила, что лидеры Франции и США проигнорировали саммит, а канцлер Германии Ангела Меркель не стала оставаться на «Крымскую платформу», хотя накануне посетила с визитом Киев.

Украинское общество осознало сложность возвращения Крыма через семь лет после его аннексии, — уверена Дарроман.

Она рассказала о результатах последнего опроса, согласно которому лишь 61% украинцев считают, что Крым должен «вернуться» под контроль Киева. Считают это невозможным или маловероятным 44%, что на 7% больше, чем было пять лет назад.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский, заявивший о так называемом обратном отсчёте до освобождения Крыма, своей политикой запустил обратный отсчёт для украинской государственности. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. 23 августа Зеленский, выступая на открытии форума «Крымская платформа», заявил, что с сегодняшнего дня начинается «обратный отсчёт времени до освобождения Крыма».