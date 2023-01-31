Во Франции захотели обучить украинских пилотов Politico: Франция рассматривает возможность обучения пилотов истребителей ВСУ

Фото: Staff Sgt. Douglas Lorance / Keystone Press Agency / Global Look Press

Французские власти намерены рассмотреть вопрос обучения пилотов вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению западными истребителями, пишет газета Politico со ссылкой на помощника министра обороны страны Себастьена Лекорню. Собеседник издания отметил, что эксперты на Западе высоко оценивают французских пилотов.

Я слышал, что многие эксперты высоко отзываются о французских самолетах и ​​их пилотах. Я, конечно, был бы очень рад, если бы украинские пилоты могли быть обучены управлять французскими самолетами и использовать этот опыт для обеспечения победы, — сказал Лекорню.

Он добавил, что глава Минобороны Франции планирует обсудить идею обучения украинских летчиков в ходе телефонного разговора с министром обороны Украины.

Великобритания, будучи вовлеченной в конфликт на Украине стороной, должна столкнуться с Россией лицом к лицу, заявил ранее глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. Он подчеркнул, что сухопутные войска королевства находятся в плачевном состоянии. Эллвуд призвал отменить решение о сокращении числа военнослужащих и увеличить расходы на оборону.