https://static.news.ru/photo/e2b18136-e826-11e9-a1f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После нападения на полицейских в префектуре Парижа основательные проверки пройдут в спецслужбах во Франции, сказал премьер-министр страны Эдуар Филипп.

По согласованию с президентом республики я обратился к инспекции спецслужб<...> Она скажет, были ли в разведывательном управлении префектуры полиции Парижа инструменты обнаружения и оповещения и хорошо ли они функционировали, — заявил премьер в интервью газете Journal du Dimanche.

Также проверка коснётся всех подразделений, связанных с борьбой с терроризмом.

Атака произошла 3 октября в разведывательном управлении на острове Сите, недалеко от собора Нотр-Дам. Злоумышленника застрелили при задержании. Мужчина с 1993 года работал в полицейской префектуре столицы, он был программистом. Нападение, вооружившись ножом, служащий совершил на своём рабочем месте.

Как ранее писал News.ru, убивший четырёх полицейских в центре Парижа был приверженцем радикального ислама. Это 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon).