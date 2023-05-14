Во Франции призвали учитывать интересы нацбезопасности России Макрон: архитектура безопасности ЕС должна гарантировать отсутствие конфронтации с Россией

Фото: Julius Kalinskas / imago-images.de / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете L’Opinion заявил, что архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Москвой и полные гарантии безопасности Киева. Глава государства добавил, что в этом вопросе должен быть достигнут устойчивый баланс. Французский лидер при этом признался, что для этого предстоит сделать многое.

Я всегда говорил, что в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса. Но предстоит преодолеть еще много этапов, чтобы дойти до этого, — сказал Макрон.

Несмотря на это, президент отметил, что Париж должен поддержать контрнаступление Киева, а затем подготовить план мирного урегулирования по Украине.

Ранее вице-президент французской правой партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль заявила, что выступает против поставок вооружений Украине, так как это приводит к эскалации конфликта и делает Париж его соучастником. По ее словам, чтобы стать посредником между сторонами конфликта, нельзя допускать отправку оружия одной из сторон. Она добавила, что Франция не напрямую воюет против России.