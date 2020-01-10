https://static.news.ru/photo/0bcf4266-3385-11ea-807b-fa163e074e61_660.jpg Жан-Ив Ле Дриан Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан допустил, что Иран в течение года-двух может получить ядерное оружие в случае несоблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий.

И хороший способ этого избежать — это дипломатия, это переговоры и соблюдение соглашение. Это то, о чем я буду говорить снова сегодня на встрече Брюсселе, — сказал министр в эфире радиостанции RTL.

СВПД, также известный как «ядерная сделка», представляет собой соглашение между Ираном, Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Германией относительно иранской ядерной программы.

Сделка была заключена в июле 2015 года. По условиям СВПД Тегеран допустил на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ, а страны Запада взяли на себя обязательства по снятию санкций с Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из ядерной сделки. Иран затем приступил к поэтапному сокращению своих обязательств.

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе атаки американских военных в Ираке Тегеран принял ряд ответных мер. 5 января власти Исламской Республики заявили, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, прописанные в ядерном соглашении 2015 года.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что американский лидер Дональд Трамп вскоре свяжется с лидерами европейских стран, чтобы попросить их прекратить соблюдать соглашения по иранской ядерной программе (СВПД).