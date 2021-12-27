Внук Шарля де Голля Пьер назвал Путина большим президентом для своей страны

Пьер де Голль, внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля, назвал Владимира Путина большим президентом своей страны. Заявление он сделал в резиденции российского посла, где ему вручили подарки и передали поздравления российского лидера по случаю 100-летнего юбилея сына Шарля де Голля Филиппа, сообщает РИА Новости.

Я также думаю, что президент Путин — большой лидер, большой президент для своей страны, — подчеркнул сын юбиляра.

Он добавил, что тронут вниманием российского лидера.

Для меня это повод подчеркнуть сильную дружбу между Францией и Россией, которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками. Это дружба существовала в душах, в менталитете французов на протяжении длительного времени, — отметил внук генерала.

Он также высказал приверженность идее Европы от Атлантики до Урала, о которой говорил его дед Шарль де Голль.

Я хотел бы, чтобы мы вернулись к фундаментальным ценностям, которые, к сожалению, мы потеряли в Европе и также во Франции. Это ценности семьи, традиций и достоинства, — заключил Пьер де Голль.

Ранее стало известно, что в сентябре в элитном лондонском районе Хампстед выставили на продажу дом, где в середине XX века жил Шарль де Голль. Отмечается, что генерал вместе с семьёй проживал в этом особняке в 1940-х годах. Построенный в середине XVIII века коттедж оценили в 15 млн фунтов (1,5 млрд рублей). В последний раз дом перепродавали более полувека назад.