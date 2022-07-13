Внимание России к Аляске назвали отвлекающим манёвром Ветеран спецназа США Балестриери: Россия отвлекла внимание, пригрозив забрать Аляску

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия отвлекла внимание, пригрозив забрать Аляску, чтобы укрепить позиции в другом регионе, предположил ветеран спецназа США Стив Балестриери, передаёт «ПолитРоссия». По мнению военного, гораздо больше внимания заслуживает Арктика и планы России на неё.

Проецирование российской силы в Арктике — это совсем другое дело. В течение достаточно долгого времени военные РФ ставили своей приоритетной задачей наращивание мощи в этом стратегическом регионе, — считает Балестриери.

Он добавил, что США отстают, когда упускают из вида важность Арктики для своей национальной безопасности.

6 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания посоветовал Вашингтону не забывать об Аляске при распределении изъятых у России активов. Спикер ГД подчеркнул, что Москве «есть что возвращать».

До этого стало известно, что США сформировали в штате Аляска новую 11-ю воздушно-десантную дивизию, получившую название Arctic Angels. Она состоит из двух бригад, в состав соединения также войдут вертолетная и артиллерийская бригады и части материально-технического обеспечения. Численность личного состава 11-й дивизии составит 12 тысяч военнослужащих.