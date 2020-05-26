ВМС США опубликовали видео перехвата своего самолёта российскими Су-35

https://static.news.ru/photo/61f0da00-9fbf-11ea-9f84-fa163e074e61_660.jpg Фото: JosephHDempsey/twitter.com

Два российских истребителя перехватили 26 мая американский самолёт-разведчик Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США.

Перехват проходил над Средиземным морем и длился 64 минуты. Американская сторона утверждает, что маневр был проведен «небезопасно и непрофессионально». По информации ВМС США, российские истребители одновременно приблизились к американскому самолёту с двух сторон и лишили Poseidon «возможности безопасно маневрировать». Пресс-служба шестого флота опубликовала сразу два видеоролика, на которых видны моменты перехвата.

Как писал NEWS.ru ранее, российский истребитель и американский самолёт-наблюдатель P-8A Poseidon опасно сблизились над Средиземным морем 19 апреля 2020 года, это был второй случай за четыре дня.