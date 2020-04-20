Видео перехвата американского самолёта истребителем Су-35 появилось в Сети

Российский истребитель и американский самолёт-наблюдатель P-8A Poseidon опасно сблизились над Средиземным морем.
В ВМС США рассказали, что сближение произошло 19 апреля и это второй случай за четыре дня. В последний раз российский истребитель перехватывал американский самолёт дважды за 100 минут. В Шестом флоте отметили, что первый перехват был выполнен профессионально и безопасно, а второй был «безответственным», так как расстояние между бортами во время сближения составило 7,6 метров, что поставило под угрозу экипажи обоих самолётов.
— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) April 19, 2020
Как писал NEWS.ru ранее, российский пилот истребителя-перехватчика МиГ-31, который сопровождал бомбардировщик Ту-95МС, встретился в небе с американским F-16. Запись полёта была опубликована на видеохостинге YouTube.