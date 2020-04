Видео перехвата американского самолёта истребителем Су-35 появилось в Сети

В ВМС США рассказали, что сближение произошло 19 апреля и это второй случай за четыре дня. В последний раз российский истребитель перехватывал американский самолёт дважды за 100 минут. В Шестом флоте отметили, что первый перехват был выполнен профессионально и безопасно, а второй был «безответственным», так как расстояние между бортами во время сближения составило 7,6 метров, что поставило под угрозу экипажи обоих самолётов.

BREAKING: Another unsafe #Russian intercept of @USNavy P-8 in international airspace above #Mediterranean Sea! The Russian aircraft got within 25 feet of the P-8, putting both crews in harm’s way. We expect nothing less than professional & safe interactions! @USEmbRuPress pic.twitter.com/gDdcQQRkOi