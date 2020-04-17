Пилот российского истребителя опубликовал видео встречи с американским F-16

https://static.news.ru/photo/5d313596-8241-11ea-8b77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский пилот истребителя-перехватчика МиГ-31, который сопровождал бомбардировщик Ту-95МС, встретился в небе с американским F-16. Запись полёта была опубликована на видеохостинге YouTube.

На видео отчётливо видно, как российский истребитель приближается к своему коллеге из НАТО. Он машет ему рукой и показывает большой палец.

Классно подлетел, играючи, как к стоящему! — оценили запись пользователи Сети.

Ранее NEWS.ru писал о другом инциденте, который произошёл в Польше 14 января. Пилот МиГ-29 в полёте потерял тормозной парашют весом 20 кг.