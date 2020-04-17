Пилот российского истребителя опубликовал видео встречи с американским F-16

Российский пилот истребителя-перехватчика МиГ-31, который сопровождал бомбардировщик Ту-95МС, встретился в небе с американским F-16. Запись полёта была опубликована на видеохостинге YouTube.
На видео отчётливо видно, как российский истребитель приближается к своему коллеге из НАТО. Он машет ему рукой и показывает большой палец.
Классно подлетел, играючи, как к стоящему! — оценили запись пользователи Сети.
Ранее NEWS.ru писал о другом инциденте, который произошёл в Польше 14 января. Пилот МиГ-29 в полёте потерял тормозной парашют весом 20 кг.
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