Власти Японии опровергли информацию о выплате компенсаций иностранцам

Агентство по делам туризма Японии опровергло информацию о планах местных властей по компенсации части расходов иностранных туристов, которые намерены посетить страну.
Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация, что японское правительство может с июля начать выплачивать около $185 (20 тысяч йен) в день на туриста для стимулирования отрасли.
Хотим подчеркнуть, что разрабатываемые меры распространяются только на резидентов страны, — цитируетТАСС сообщение.
В ведомстве добавили, что меры по стимуляции предусмотрены социальной программой, рассчитанная на поддержку местного туризма.
Как писал NEWS.ru, правительство Греции решило снизить цены на многие товары и услуги для стимулирования внутреннего и внешнего туризма.
Отмечается, что цены снизят на перелёты между островами, паромные переправы, морские прогулки и автобусные экскурсии. Также предполагается снизить ставку налога с 24 до 13% для организаций общепита, востребованных у туристов, в частности, кофеен. Это позволить заведениям снизить цены на свои услуги.