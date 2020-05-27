Власти Японии опровергли информацию о выплате компенсаций иностранцам

https://static.news.ru/photo/11f6952c-a040-11ea-980a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Агентство по делам туризма Японии опровергло информацию о планах местных властей по компенсации части расходов иностранных туристов, которые намерены посетить страну.

Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация, что японское правительство может с июля начать выплачивать около $185 (20 тысяч йен) в день на туриста для стимулирования отрасли.

Хотим подчеркнуть, что разрабатываемые меры распространяются только на резидентов страны, — цитирует ТАСС сообщение.

В ведомстве добавили, что меры по стимуляции предусмотрены социальной программой, рассчитанная на поддержку местного туризма.

Как писал NEWS.ru, правительство Греции решило снизить цены на многие товары и услуги для стимулирования внутреннего и внешнего туризма.

Отмечается, что цены снизят на перелёты между островами, паромные переправы, морские прогулки и автобусные экскурсии. Также предполагается снизить ставку налога с 24 до 13% для организаций общепита, востребованных у туристов, в частности, кофеен. Это позволить заведениям снизить цены на свои услуги.