Мир

Власти Венесуэлы сообщили о предотвращении вторжения колумбийских наёмников

19:30, 03 мая 2020
Фото: Ricardo M. Tarazona/twitter.com

В Венесуэле удалось предотвратить вторжение группы наёмников со стороны Колумбии.

Об этом сообщил глава МИД Боливарианской Республики Нестор Ревероль. Он заявил, что их целью были теракты, убийства лидеров правительства Венесуэлы и осуществление государственного переворота

Сегодня, 3 мая 2020 года, группа наёмников-террористов из Колумбии попыталась осуществить вторжение через море с целью осуществления террористических актов в стране, — цитирует Ревероля ТАСС.

Отмечается, что вторжение было остановлено благодаря действиям Вооруженных сил Венесуэлы и правоохранительных органов.

Ранее американские власти обвинили венесуэльского лидера Николаса Мадуро в причастности к торговле наркотиками. По их мнению, в причастности к международному обороту наркотиков подозреваются также чиновники из состава руководства Венесуэлы.

Как писал NEWS.ru, после этого Мадуро сообщил, что на территории Колумбии готовят наёмников для покушения на жизнь первых лиц Венесуэлы, а также для нападения на гражданские и военные цели.

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