Власти Венесуэлы сообщили о предотвращении вторжения колумбийских наёмников

https://static.news.ru/photo/a5ca2de6-8d5c-11ea-b92d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo M. Tarazona/twitter.com

В Венесуэле удалось предотвратить вторжение группы наёмников со стороны Колумбии.

Об этом сообщил глава МИД Боливарианской Республики Нестор Ревероль. Он заявил, что их целью были теракты, убийства лидеров правительства Венесуэлы и осуществление государственного переворота

Сегодня, 3 мая 2020 года, группа наёмников-террористов из Колумбии попыталась осуществить вторжение через море с целью осуществления террористических актов в стране, — цитирует Ревероля ТАСС.

Отмечается, что вторжение было остановлено благодаря действиям Вооруженных сил Венесуэлы и правоохранительных органов.

Ранее американские власти обвинили венесуэльского лидера Николаса Мадуро в причастности к торговле наркотиками. По их мнению, в причастности к международному обороту наркотиков подозреваются также чиновники из состава руководства Венесуэлы.

Как писал NEWS.ru, после этого Мадуро сообщил, что на территории Колумбии готовят наёмников для покушения на жизнь первых лиц Венесуэлы, а также для нападения на гражданские и военные цели.