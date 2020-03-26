Власти США обвинили венесуэльского лидера Николаса Мадуро в причастности к торговле наркотиками и назначили за него награду. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майкл Помпео.
По его словам, в причастности к международному обороту наркотиков подозреваются также чиновники из состава руководства Венесуэлы. В частности, председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо, министр промышленности Тарек Эль-Айсами и другие.
Помпео отметил, что за информацию, которая приведёт к аресту и осуждению Мадуро, власти США готовы выплатить $15 млн. Размер вознаграждения за соратников лидера Боливарианской Республики составляет $10 млн,
Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон пригрозил санкциями всем странам, которые будут поддерживать действующее руководство Венесуэлы.
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