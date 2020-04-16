Власти Великобритании продлили общенациональный карантин

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На три недели продлили власти Великобритании общенациональный карантин. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб 16 апреля.

Рааб временно заменяет премьер-министра Бориса Джонсона, который восстанавливается после лечения от последствий заражения коронавирусом.

Нынешние меры должны сохраниться как минимум на следующие три недели, — цитирует Рааба ТАСС.

Карантин в Великоритании был введён 23 марта.

О том, что Борис Джонсон попал в больницу, стало известно вечером 5 апреля. У британского премьера не проходили симптомы коронавирусной инфекции, которой он заразился. 6 апреля политика из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию.

Как писал NEWS.ru, Джонсона выписали из больницы 12 апреля, когда число заражённых в Великобритании приблизилось к 80 тысячам человек.