Повышенные меры безопасности введены в Варшаве в связи с проведением мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
В городе действуют ограничения для автомобилистов и пешеходов, на улицах дежурят патрули полиции и других служб.
С самого утра в польскую столицу пребывают высокопоставленные гости, из-за кортежей которых затруднено движение по дорогам.
Так, в Варшаву уже прибыл вице-президент США Майкл Пенс, который заменил американского лидера Дональда Трампа, отказавшегося от поездки в последний момент, передаёт
Ранее News.ru писал, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вылетел в Польшу, где должен посетить мероприятия по случаю начала Второй мировой войны, с небольшим опозданием из-за неисправности правительственного самолёта Airbus A321.