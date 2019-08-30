https://static.news.ru/photo/aad1f594-cc96-11e9-aa95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pacific Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Повышенные меры безопасности введены в Варшаве в связи с проведением мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

В городе действуют ограничения для автомобилистов и пешеходов, на улицах дежурят патрули полиции и других служб.

С самого утра в польскую столицу пребывают высокопоставленные гости, из-за кортежей которых затруднено движение по дорогам.

Так, в Варшаву уже прибыл вице-президент США Майкл Пенс, который заменил американского лидера Дональда Трампа, отказавшегося от поездки в последний момент, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вылетел в Польшу, где должен посетить мероприятия по случаю начала Второй мировой войны, с небольшим опозданием из-за неисправности правительственного самолёта Airbus A321.