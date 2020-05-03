Власти Турции продлили запрет на въезд и выезд в 31 провинцию

Власти Турции продлили ещё на один день, до 5 мая, запрет на въезд и выезд в 31 провинцию страны. Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики.
Отмечается, что введённые ещё 3 апреля ограничительные меры должны были завершиться в ночь на 4 мая. Продление запрета связано с тем, что 4 мая пройдёт заседание кабинета министров, на котором руководство республики оценит дальнейшие действия для борьбы с распространением коронавируса,
Как писал NEWS.ru ранее, Турция ожидает, что туристический поток из других стран начнётся только в конце августа. Об этом сказал министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. По его словам, сначала отели будут работать только вполовину своей мощности. Серьёзный турпоток должен случиться только в сентябре 2020 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен