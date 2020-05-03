Власти Турции продлили запрет на въезд и выезд в 31 провинцию

https://static.news.ru/photo/bdd760b8-8d3c-11ea-8553-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Alislam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Турции продлили ещё на один день, до 5 мая, запрет на въезд и выезд в 31 провинцию страны. Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики.

Отмечается, что введённые ещё 3 апреля ограничительные меры должны были завершиться в ночь на 4 мая. Продление запрета связано с тем, что 4 мая пройдёт заседание кабинета министров, на котором руководство республики оценит дальнейшие действия для борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Турция ожидает, что туристический поток из других стран начнётся только в конце августа. Об этом сказал министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. По его словам, сначала отели будут работать только вполовину своей мощности. Серьёзный турпоток должен случиться только в сентябре 2020 года.