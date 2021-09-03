Власти Судана конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения

Груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения конфисковали власти Судана в аэропорту столицы страны Хартума. Об этом сообщает издание Sudan Tribune со ссылкой на информацию национального антикоррупционного комитета.

Изъятое оружие находилось в самолёте, прибывшем в субботу вечером в международный аэропорт хартума из столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Об этом рассказал член Комитета по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана Ваджди Салех. По его словам, партия состояла из 72 ящиков, в которых находились автоматические винтовки с приборами ночного видения.

Салех заявил, что «груз имеет российское происхождение». По мнению члена Комитета, оружие прибыло в эфиопию более двух лет назад.

Комитет по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана является официальным органом при правительстве страны. Он занимается борьбой с коррупцией и возвращением госсредств.

Отношения Судана и Эфиопии в настоящее время переживают не лучший период. Судан заявляет, что возводимая Эфиопией плотина «Возрождение» приведёт к нехватке воды в стране. Также напряжённой остаётся обстановка на границе двух стран, там отмечаются регулярные столкновения между военными.

Ранее президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Документ предусматривает постоянное пребывание в Судане российских военных. При этом численность личного состава не должна превышать 300 человек. Также в пункте ВМФ одновременно смогут находиться не более четырёх кораблей из России.