Власти Судана конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения

Груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения конфисковали власти Судана в аэропорту столицы страны Хартума. Об этом сообщает издание Sudan Tribune со ссылкой на информацию национального антикоррупционного комитета.
Изъятое оружие
Салех заявил, что «груз имеет российское происхождение». По мнению члена Комитета, оружие прибыло в эфиопию более двух лет назад.
Комитет по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана является официальным органом при правительстве страны. Он занимается борьбой с коррупцией и возвращением госсредств.
Отношения Судана и Эфиопии в настоящее время переживают не лучший период. Судан заявляет, что возводимая Эфиопией плотина «Возрождение» приведёт к нехватке воды в стране. Также напряжённой остаётся обстановка на границе двух стран, там отмечаются регулярные столкновения между военными.
Ранее президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Документ предусматривает постоянное пребывание в Судане российских военных. При этом численность личного состава не должна превышать 300 человек. Также в пункте ВМФ одновременно смогут находиться не более четырёх кораблей из России.