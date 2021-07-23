Власти Словакии отказали в привилегиях привившимся от COVID гражданам

Законопроект, уравнивающий права привившихся и отказавшихся от вакцинации против коронавируса, принял в субботу, 24 июля, в первом чтении Национальный совет (парламент) Словакии. Также парламент постановил предоставить противникам прививок возможность бесплатно сдавать тесты для получения сертификатов. Об этом сообщается на сайте издания «Правда».

Документ после внесения соответствующих поправок поддержали большинство парламентариев. Колебавшиеся депутаты одной из партий правительственной коалиции, ранее выступавшие за законодательное закрепление преимуществ для вакцинированных, сняли свои возражения. Окончательное голосование по законопроекту ожидается в воскресенье.

Преференции привившимся власти Словакии намеревались предоставить для стимулирования вакцинации в стране. На смену позиции повлияли демонстрации против «дискриминации» отказников, которые проходят у здания парламента в Братиславе с минувшей пятницы. В них участвуют несколько сотен человек.

Вакцинация в стране проходит слабыми темпами. Она стартовала 26 декабря 2020 года, за это время оба компонента вакцины получили около 40% совершеннолетних граждан.

Ранее сообщалось, что сенат Франции изменил законопроект о COVID-пропусках из-за протестов.