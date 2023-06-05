Власти Швейцарии обломали Зеленского с поставками вооружений Нижняя палата парламента Швейцарии отклонила поправки о реэкспорте швейцарского оружия Украине

Фото: Björn Trotzki/imago-images.de/Global Look Press

До последнего времени в Европе только три страны стремились сохранить некоторую свободу рук и остатки суверенитета, несмотря на мощное давление «вашингтонского обкома». Этими странами были Венгрия, Австрия, что дало повод к шуткам о возрождении Австро-Венгрии, и Сербия, которую натовцы в последние месяцы активно провоцируют, используя ситуацию в Косово. И вдруг свой характер проявили швейцарские горцы, решившие защитить свой вековой нейтралитет.

Швейцария известна не только своими часами и шоколадом

Известно, что швейцарский нейтралитет, что называется, с кулаками. В стране существует действительно народная армия, большинство мужчин не просто отслужили в местных вооруженных силах, но регулярно призываются на учения и переподготовку. И на зависть нашим поборникам создания подразделений теробороны хранят свое автоматическое оружие в домашнем сейфе. Есть план действий на случай вражеского вторжения, включающий немедленный подрыв ведущих в страну горных туннелей.

Производит республика и свое заслужившее высокую репутацию оружие. Швейцария — страна небольшая, а потому в основном ее ОПК нацелен на экспорт, объем которого еще год назад приблизился к миллиарду. По данным СИПРИ, швейцарские оружейники вышли на 14-е место среди стран военных экспортеров. Как говорится, производят не так много, но качественно, в частности БПЛА вертолетного типа, БТР «Пиранья» нескольких типов, на базе БТР «Пиранья 5» создан целый класс командно-штабных бронемашин, а также автомобилей радиотехнической разведки и РЭБ. БТР «Пираньи» стоят на вооружении 20 стран. Швейцарскими пулеметами оснащают танки «Леопард». Высоко ценится и местное стрелковое вооружение, и качественные боеприпасы.

Фото: Pius Koller/imagebroker.com/Global Look Press БТР «Пиранья»

Словом, есть что прикупить и в стране сыра. Вот только по швейцарским законам такое оружие, даже уже поставленное другим странам, не может передаваться воюющей стороне. Но ведь Украине, как еще вчера казалось, все обязаны. Она же «форпост европейских ценностей».

Швейцарский нейтралитет подвергается эрозии

Когда Зеленский положил глаз и на швейцарские арсеналы, казалось, в Берне капитулируют. Причем многие были уверены, что Киеву не столько было нужно швейцарское оружие, хотя украинцы ныне готовы проглотить любое число той же бронетехники, сколько важно было продемонстрировать, что даже классические нейтральные страны под нажимом Незалежной войдут в антироссийскую коалицию.

Ведь швейцарский нейтралитет и так подвергается в последнее время серьезным испытаниям. Особенно банковская сфера страны, известная на весь мир. От швейцарцев требовали открыть счета многих анонимных держателей вкладов. А чтобы банкиры стали более уступчивыми, начался вброс материалов о счетах в местных сейфах еще гитлеровских бонз. Этот компромат долгие годы придерживали для удобного случая. И швейцарцы по ряду моментов капитулировали. Огласили целые списки счетов лиц, интересующих, прежде всего, Вашингтон.

Теперь от них потребовали как минимум разрешить поставку вооружений «сделано в Швейцарии» из арсеналов иных, натовских стран. Позволить Украине воспользоваться смертоносной продукцией швейцарского ОПК через третьи руки. И когда на днях в Молдавии на очередных демократических посиделках Зеленский сумел уломать на личную встречу президента Швейцарской конфедерации, на Банковой, как утверждали, стали открывать «шампанское», полагая, что теперь им не смогут отказать.

Облом вечных попрошаек

Но что-то пошло не так. Почти сразу после такой исторической встречи Зеленского и президента Алена Берсе швейцарские парламентарии большинством в 20 голосов отклонили вариант завуалированного вооружения ВСУ. Поставки оружия и со складов других стран остались под запретом. Хватило силы духа не губить окончательно свой нейтральный статус.

Для Зеленского с подельниками это не только обидный облом, но и новое подтверждение того, что в Европе действительно устают от вечных украинских попрошаек с их постоянно растущими претензиями и запросами. Все-таки есть еще европейцы, что пока не готовы поступиться принципами.