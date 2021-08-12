Власти Пакистана спасли ребёнка от казни

Руководство Пакистана потребовало от полиции снять все обвинения в богохульстве и оскорблении ислама с восьмилетнего мальчика, которому грозила казнь по законам страны. Об этом сообщает The Guardian.

Мальчик восьми лет был самым молодым в истории Пакистана, кого обвинили по данной статье. Но общественный резонанс и давление со стороны властей вынудило полицию снять все обвинения с ребёнка.

Премьер-министр страны Мехмуд Ашрафи заявил, что все полицейские, кто арестовывал мальчика, задержаны. Семья несовершеннолетнего находится на данный момент под защитой полиции из-за опасности расправы.

Ранее сообщалось, что ребёнок из индуистской семьи помочился на ковёр в библиотеке мусульманской школы. Местная полиция сочла это действие оскорблением ислама и богохульством, что в стране является особо тяжким преступлением. Мальчик был арестован и ждал суда.