Власти Омана изолируют столицу из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/33c4953c-7a5c-11ea-8334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/Global Look Press

Въезд в столицу Омана — Маскат — временно закрыт в связи с распространением коронавируса. Соответствующее решение принято Высшим комитетом султаната.

Режим изоляции города продлится с 10 по 22 апреля. В этот период будут усилены контрольно-пропускные пункты на всех въездах и выездах из столицы, сообщает «Интерфакс».

Согласно последним данным, в Омане зафиксировано 419 случаев заражения коронавирусом. Двое инфицированных скончались.

В мире в общей сложности насчитывается боле 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели свыше 330 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли 76.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Омана в середине марта запретили въезд в страну туристам. Приостановлена выдача виз, запрещён заход круизных лайнеров в местные порты.