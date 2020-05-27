Власти Китая планируют втрое увеличить квоту на зарубежные авиарейсы

Китайские власти с 1 июня планируют в три раза увеличить квоту на международные перелёты.
Как
С 1 июня мы готовимся увеличить квоту до 407 рейсов, — цитирует его агентство.
Ли Цзянь добавил, что при учёте рыночного фактора, в действительности их число может оказаться меньше. По его мнению, в долгосрочной перспективе ситуация в области авиаперевозок в мире остается непредсказуемой.
Как писал NEWS.ru, министерство транспорта Соединённых Штатов Америки обвинилоруководство Китая в создании препятствий для работы авиакомпаний США в КНР. Перевозчики полностью прекратили перелёты в азиатскую страну к 12 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).
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