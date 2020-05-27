Власти Китая планируют втрое увеличить квоту на зарубежные авиарейсы

https://static.news.ru/photo/f1ce3926-a02b-11ea-a7fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xie Jianfei/XinHua/Global Look Press

Китайские власти с 1 июня планируют в три раза увеличить квоту на международные перелёты.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Управления гражданской авиации КНР Ли Цзяня, их число может составить 407 в неделю. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса, с 29 марта максимальное число перелётов могло составлять 134 — по одному рейсу от авиакомпании одной страны в неделю.

С 1 июня мы готовимся увеличить квоту до 407 рейсов, — цитирует его агентство.

Ли Цзянь добавил, что при учёте рыночного фактора, в действительности их число может оказаться меньше. По его мнению, в долгосрочной перспективе ситуация в области авиаперевозок в мире остается непредсказуемой.

Как писал NEWS.ru, министерство транспорта Соединённых Штатов Америки обвинилоруководство Китая в создании препятствий для работы авиакомпаний США в КНР. Перевозчики полностью прекратили перелёты в азиатскую страну к 12 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).