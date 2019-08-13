https://static.news.ru/photo/5ce0c44e-be5b-11e9-9085-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Китая не разрешили двум военным кораблям США зайти в порт Гонконга.

О том, что Пекин отклонил соответствующий запрос американской стороны, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США Нейт Кристенсен. Он добавил, что причины отказа ему неизвестны.

Ранее власти Китая неоднократно выражали недовольство тем, что США и другие страны пытаются влиять на ситуацию с протестами в Гонконге. Некоторое время назад Пекин потребовал от американских дипломатов перестать вмешиваться в дела города после их встречи с участниками митингов, сообщает « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп, сославшись на данные разведки, заявил о скоплении китайских военных на границе с Гонконгом. При этом он призвал и власти, и протестующих сохранять спокойствие.