Власти Херсонской области готовы бесплатно поставлять воду в Крым

Власти Херсонской области заявили о готовности бесплатно поставлять воду в Крым. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу являются жизненно необходимыми для полуострова, поэтому требовать за это деньги никто не будет. Об этом он сообщил РИА Новости.

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу — это жизненно важный и необходимый момент. Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от республики, которая подставила нам свое дружеское плечо: и гуманитарным образом, и финансово помогла жителям Херсонской области, — сказал Стремоусов.

Крым получал по Северо-Крымскому каналу до 85% пресной воды. Однако после присоединения полуострова к России подача воды в одностороннем порядке была прекращена. Канал вновь был разблокирован после того, как в результате спецоперации российские войска взяли под контроль Херсонскую область Украины.

Ранее Кирилл Стремоусов объявил, что Херсонская область не станет сворачивать с курса интеграции в состав России. По его словам, возвращение под контроль Украины исключено.