Власти Грузии открыли для въезда и выезда города Батуми и Кутаиси

Два крупных грузинских города — Батуми и Кутаиси — открылись для въезда и выезда. Они были закрыты с 15 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
По словам мэра Батуми Лаша Комахидзе, пока передвижение возможно только до комендантского часа.
Что же касается блокпостов на дорогах, то они останутся, для того чтобы осуществлять термоскрининг людей, въезжающих в город, — уточнил он.
Решение об открытии городов было озвучено премьер-министром Грузии Георгием Гахарией в ходе заседания правительства. Закрытыми по-прежнему останутся Тбилиси и Рустави,
Ранее NEWS.ru писал, что в грузинском селе Мушевани местные жители взбунтовались против госпитализации людей, больных коронавирусной инфекцией. Люди закидали машины медиков камнями и палками.
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