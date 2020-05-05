Власти Грузии открыли для въезда и выезда города Батуми и Кутаиси

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Количество жертв заболеваний, связанных с коронавирусом, в мире за сутки выросло на 4087 человек и достигло 251 562.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, к сегодняшнему дню насчитывается 4 584 118 пациентов с COVID-19 (66 065 выявленных случаев за сутки). Выздоровели свыше 1 млн 167 тысяч человек. На...