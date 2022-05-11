Власти Финляндия запретила платежи Faberlic Власти Финляндия арестовали средства компании Faberlic и недвижимость Павла Гусева

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Власти Финляндии запретили платежи, связанные с российской косметическй компанией Faberlic. Также были арестованы средства компании, находившиеся на финском банковском счете. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой а Управление по взысканию долгов.

На практике это означает, что российская компания не может оплатить счета четырем финским организациям, ожидающим свои деньги. Власти заморозили эти выплаты, — пишет издание.

Основатель компании Faberlic Алексей Нечаев в настоящее время является лидером партии «Новые люди», депутатом Госдумы. Именно в статусе последнего он попал под санкции Евросоюза. При этом, по данным РБК, он намеревался передать свою долю в компании (99,99% АО «Фаберлик») в доверительное управление в связи с избранием в Госдуму.

Также, по данным издания Yle, власти Финляндии арестовали имущество главного редактор газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева. он вместе сэкс-супругой является владельцем дома и земельных участков площадью почти 20 гектар на берегу озера Янаккала.

Гусев попад под санкции Евросоюза в начале апреля, поскольку Брюссель посчитал, что его издание «поддерживает нарратив и действия Кремля» в отношении спецоперации на Украине.

Ранее Япония обнародовала расширенные санкционные списки, введённые в связи с ситуацией на Украине. Среди тех, кто попал в списки, значатся премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, главы ЛНР и ДНР, а также родственники Геннадия Тимченко. Санкции предусматривают, в частности, заморозку активов означенных лиц на территории Японии, если таковые имеются.