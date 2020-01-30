Финские власти выявили 24 человека, которые находятся в зоне риска коронавируса из-за возможного контакта с заражённой китаянкой.
Старший врач-инфекционист Лапландской больницы Маркку Броас рассказал, что медики рассматривают возможность поместить этих людей на карантин, чтобы понять проявятся ли у них симптомы болезни или нет. Врач подчеркнул, что решение будут принято в течение дня.
Медики ранее полагали, что в зоне риска находятся всего 15 человек, большая часть из которых является иностранцами,
Ранее NEWS.ru писал, что в Финляндии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. К врачам обратилась 32-летняя жительница Ухани, которая находилась в финском городе Ивало.
Вспышка пневмонии нового типа была зафиксирована в Китае 31 января 2019 года в городе Ухань. В настоящий момент новым типом вируса заразились более 7 тысячи человек, наибольшее количество в городе Хубэй — 2,7 тысячи человек.
Ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан заявил, что распространение коронавируса пойдёт на спад в феврале. По его словам, 8 февраля можно будет отчетливые результаты.
Министерство здравоохранение России разработало методические рекомендации по лечению коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
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