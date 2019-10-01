https://static.news.ru/photo/1637973e-e3e5-11e9-bff6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Dave Hedstrom/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель правительства Австралии подтвердил, что президент США Дональд Трамп просил австралийского премьера Скотта Моррисона помочь со сбором информации о «российском расследовании» спецпрокурора Роберта Мюллера.

По его словам, Трамп обращался за помощью до поездки Моррисона в США.

Правительство Австралии всегда демонстрировало готовность сотрудничать в рамках усилий, которые помогают пролить свет на расследуемые вопросы, — приводит телеканал ABC слова чиновника.

Ранее New York Times сообщил, что Трамп обращался за помощью к Моррисону, чтобы дискредитировать расследование Мюллера. Как утверждают источники, поговорить с премьером Австралии его попросил генпрокурор США Уильям Барр.

Как пишет издание, в 2016 году агенты ФБР в Лондоне встретились с послом Австралии Александром Даунером, который якобы утверждал, что один из советников Трампа заранее знал о «вмешательстве РФ». После длительной дискуссии между Вашингтоном и Канберрой ему, вопреки дипломатическому протоколу, разрешили ответить на вопросы ФБР о встрече с экс-советником предвыборного штаба Джорджем Пападопулосом.

Как писал News.ru, обнародованная стенограмма разговора президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского послужила основанием для начала процедуры импичмента американского лидера. Из неё следует, что Трамп действительно просил Зеленского возобновить расследование против своего противника Джо Байдена, но речь о шантаже и давлении не идёт.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года Минюст США обнародовал основные выводы расследования по «российскому делу», в ходе которого Мюллер так и не нашёл сговора американского президента с Кремлём во время предвыборной кампании.