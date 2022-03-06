Карты Visa и Mastercard Альфа-Банка будут работать в Белоруссии и Турции

Электронные карты Visa и Mastercard Альфа-Банка будут работать в тех странах, где принимается карта «Мир». В список стран вошли Белоруссия, Турция, Вьетнам, ОАЭ, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Кипр и Армения, сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.

Все карточки Visa и Mastercard фактически превратятся в карты российской платёжной системы "Мир". Они продолжат работать в России так же, как и прежде. И за границей тоже — везде, где принимается карта "Мир". На сегодняшний день это Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, — сказано в письме, опубликованном на официальной странице Альфа-Банка «ВКонтакте».

Отметим, что сотрудники компании посоветовали тем клиентам, которые в данный момент пребывают за рубежом, снять наличные с электронных карт.

Ранее американская финансовая корпорация Mastercard сообщила о приостановке операций на территории России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. В компании заявили, что решение о прекращении оказания услуг в РФ связано с принятыми ранее в отношении страны санкциями. Также на территории России не будут работать карты Mastercard, выпущенные за пределами страны.

В свою очередь о начале работы над прекращением транзакций на территории РФ заявила компания Visa. Выпущенные компанией на территории РФ карты перестанут работать за границей, а выпущенные за границей нельзя будет использовать на территории РФ. Компания намерена завершить работу в течение нескольких дней.