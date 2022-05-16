КНДР заподозрили в сокрытии «неизвестной лихорадки» из-за престижа Вирусолог Бутенко: в КНДР сокрыли «неизвестную лихорадку» из-за престижа

Северная Корея. Пхеньян / Фото Александр Демьянчук/ТАСС

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко прокомментировал NEWS.ru резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в КНДР. Официальные СМИ страны именуют эпидемию «неизвестной лихорадкой». По словам вирусолога, КНДР является очень закрытой страной, и чтобы поднять свой престиж на фоне роста заболеваемости во всём мире, было выгодно говорить о том, что коронавируса в государстве нет, однако сейчас число случаев увеличилось и это стало проблемой.

КНДР — очень закрытая страна. Может быть, для собственного престижа на фоне всего остального мира, где бушевала пандемия, это было выгодно. Этим можно объяснить, что мы такие, у нас этого быть не может и и нет.​ Это не единственный случай в истории, были нередко такие ситуации. Сейчас уже по каким-то причинам ситуация стала серьёзной. Было сообщение, что у них более 400 тысяч случаев, но летальность примерно чуть выше 50, — объяснил Бутенко.

По его мнению, в КНДР, как и в Шанхае, преобладает «омикрон». В этой связи стоит ожидать, что вспышка скоро закончится.

Скорее всего, это закончится быстро. В России появился «омикрон» в ноябре прошлого года, и он полностью вытеснил опасный вариант «дельта». У «омикрона» низкая летальность, короткий инкубационный период, он не вызывает поражения лёгких, а только верхних дыхательных путей. Кроме того, абсолютное большинство людей переносит инфекцию амбулаторно. Так что, я думаю, у них это быстро должно закончиться,— подытожил Бутенко.

В воскресенье, 15 мая, в КНДР были зафиксированы более 392 тысяч новых случаев пациентов с высокой температурой. В результате число заболевших превысило 1,2 млн человек, умерли 50 пациентов.

Ранее сообщалось, что в КНДР был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Согласно представленной информации, коронавирус типа ВА.2 — штамм «омикрон» — был выявлен у пациента с лихорадкой, жителя Пхеньяна. В стране объявлено о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации, которая сложилась в стране из-за роста заболеваемости. Он приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что страна справится с вирусом.