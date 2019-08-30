https://static.news.ru/photo/acb592d6-ccdb-11e9-953f-fa163e074e61_660.jpg Viking Sun Фото: Pjotr Mahhonin/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Девятипалубный круизный лайнер Viking Sun 1 сентября отшвартовался от пристани в лондонском районе Гринвич и отправился в 245-дневное кругосветное путешествие.

На борту судна, которое весит около 48 тысяч тонн, находятся 930 пассажиров и 465 членов экипажа. За восемь месяцев Viking Sun посетит более 50 стран на шести континентах.

Это самый продолжительный доступный маршрут, он почти в два раза длиннее наших предыдущих кругосветных круизов, — цитирует ТАСС главу Viking Ocean Cruises Торстейна Хагена.

Стоимость самого дешёвого билета составляет 67 тысяч фунтов, а самого дорогого — 194 тысячи фунтов.

Ранее News.ru писал, что круизное сообщение между черноморскими курортами открылось 12 мая. В этот день в первый в этом году рейс из Сочи в Крым отправился лайнер «Князь Владимир».