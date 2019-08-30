Девятипалубный круизный лайнер Viking Sun 1 сентября отшвартовался от пристани в лондонском районе Гринвич и отправился в 245-дневное кругосветное путешествие.
На борту судна, которое весит около 48 тысяч тонн, находятся 930 пассажиров и 465 членов экипажа. За восемь месяцев Viking Sun посетит более 50 стран на шести континентах.
Это самый продолжительный доступный маршрут, он почти в два раза длиннее наших предыдущих кругосветных круизов, — цитирует
ТАССглаву Viking Ocean Cruises Торстейна Хагена.
Стоимость самого дешёвого билета составляет 67 тысяч фунтов, а самого дорогого — 194 тысячи фунтов.
Ранее News.ru писал, что круизное сообщение между черноморскими курортами открылось 12 мая. В этот день в первый в этом году рейс из Сочи в Крым отправился лайнер «Князь Владимир».