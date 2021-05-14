Видео с обрушением трибуны в израильской синагоге появилось в Сети

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Пользователи социальных сетей начали публиковать кадры, на которых виден момент обрушения трибуны в синагоге в израильском городе Гиват-Зеев (пригород Иерусалима).

На видео запечатлена большая толпа людей, которые стоят на трибуне и под ней. В определённый момент строение обрушивается.

Инцидент произошёл вечером 16 мая. Всего в здании было около 600 человек. По данным скорой, в результате ЧП пострадали примерно 60 из них, десять находятся в критическом или тяжёлом состоянии. Местные СМИ сообщают об одном погибшем. При этом в полиции говорят, что тяжело пострадавших в результате инцидента нет.

16 мая иудеи празднуют Шавуот (пятидесятницу), когда принято совершать паломничество. В связи с этим множество верующих приехало в Иерусалим.