Вице-премьер Украины Верещук: Москва и Киев обменялись военнопленными

Вице-премьер Украины Ирина Верещук на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена) заявила, что 14 апреля состоялся четвёртый обмен военнопленными между российской и украинской сторонами. По её словам, в результате операции, которая проходила по указу президента страны Владимира Зеленского, домой вернулись 30 украинцев: пять офицеров ВСУ, 17 рядовых и восемь гражданских, в том числе одна женщина. Информацию о российских пленных Верещук уточнять не стала.

По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый, обмен военнопленными. Обменены пять офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены восемь гражданских, включая одну женщину, — сообщила она.

10 апреля российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила об удачной операции по обмену военнопленными с Украиной. По её словам, украинская сторона передала России четырёх сотрудников компании «Росатом», а также военных. Москалькова добавила, что в скором времени освобождённые увидятся с близкими. Кроме того, на родину вернулись 32 российских дальнобойщика , а также граждане Белоруссии и 14 незаконно удерживаемых в порту Мариуполя моряков с гражданского судна «Азов Конкорд».

По словам Москальковой, украинские военные, находящиеся в плену в России, обеспечены всем необходимым и получают высококвалифицированную медпомощь.