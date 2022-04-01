Москалькова рассказала об условиях содержания украинских военнопленных
Омбудсмен Москалькова заявила о хороших условиях содержания пленных ВСУ в Крыму
Сергей Попов
Сергей Попов
14:02, 02 апреля 2022
Татьяна Москалькова Фото: ombudsmanru/vk.com
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе рабочей поездки в Крым ознакомилась с условиями содержания пленных украинских военнослужащих. Омбудсмен отметила, что они обеспечены всем необходимым и получают высококвалифицированную медпомощь, предаёт РИА Новости.
Всем пленным, находящимся в России, оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь, — цитирует агентство Москалькову.
Украинские военные рассказали ей, что встречают с российской стороны только человеческое отношение, в месте их проживания не холодно, светло, есть телевизор и место для курения.
Москалькова подчеркнула, что условия содержания пленных в России, добровольно сложивших оружие, соответствует нормам международного права.
Ранее коллега Москальковой из Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова рассказала о настроениях пленных солдат и офицеров ВСУ. По её словам, они увидели, насколько пропаганда киевских властей и командования отличается от действительности, и не хотят возвращаться в ряды украинской армии.