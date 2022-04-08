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Москалькова: освобождены 14 удерживаемых на Украине российских моряков

Омбудсмен Москалькова: 14 удерживаемых на Украине российских моряков освобождены
14:20, 09 апреля 2022
Москалькова: освобождены 14 удерживаемых на Украине российских моряков Татьяна Москалькова Фото: ombudsmanrf.org
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Российские военнослужащие освободили 14 незаконно удерживаемых в порту Мариуполя моряков с гражданского судна «Азов Конкорд», сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале. Сейчас экипаж эвакуируется в безопасное место.

Буквально сейчас пришла радостная новость — благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд» освобождены и эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими,заявила она.

По её словам, ВСУ удерживали экипаж судна «Азов Конкорд» в порту Мариуполя с 24 февраля. Выход в море был заминирован. Российские моряки оказались в заложниках без средств связи, питания и предметов первой необходимости. 

Омбудсмен рассказала, что всё это время она находилась на связи с родственниками моряков, а также обращалась в Минобороны РФ, российское МИД и к украинской стороне. Она отметила, что получает множество звонков с благодарностями за спасение жизней моряков. 

Ранее был спасён российский экипаж танкера Millenial Spirit, который начал тонуть в Чёрном море. После обстрела судно пошло ко дну, и моряки были вынуждены покинуть его в одних спасательных жилетах. 

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