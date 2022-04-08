Москалькова подтвердила, что между Россией и Украиной прошёл обмен пленными

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила информацию о том, что между Россией и Украиной 9 апреля произошёл очередной обмен пленными. В своём Telegram-канале она написала, что украинская сторона передала России четырёх сотрудников компании «Росатом», а также военных. Москалькова добавила, что в скором времени освобождённые увидятся с близкими.

Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле. Скоро их увидят родные и близкие, — сказано в письме.

Ранее российские военнослужащие освободили 14 незаконно удерживаемых моряков с гражданского судна «Азов Конкорд». ВСУ удерживали экипаж в порту Мариуполя с 24 февраля. Выход в море был заминирован. Российские моряки оказались в заложниках без средств связи, питания и предметов первой необходимости.