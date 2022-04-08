В Россию в результате обмена с Украиной вернулись 32 дальнобойщика
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
21:49, 09 апреля 2022
Татьяна Москалькова Фото: ombudsmanru/vk.com
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Тридцать два дальнобойщика вернулись в Россию в результате обмена с украинской стороной. На Украину вернулись 20 водителей, также возвращены домой граждане Белоруссии. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в Telegram-канале.
При участии института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошёл обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси, — говорится в сообщении.
Прежде Москалькова проинформировала об эвакуации с Украины 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд». Экипаж насильно удерживался силами ВСУ в порту Мариуполя с 24 февраля. Для решения ситуации Москалькова обращалась к Минобороны и МИД России, а также к украинским властям.
Ранее на этой неделе Министерство обороны РФ рассказало о срыве обмена пленными украинскими властями. В ведомстве заявили, что список военнослужащих постоянно изменялся, а число людей сокращалось.