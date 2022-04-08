В Россию в результате обмена с Украиной вернулись 32 дальнобойщика

Тридцать два дальнобойщика вернулись в Россию в результате обмена с украинской стороной. На Украину вернулись 20 водителей, также возвращены домой граждане Белоруссии. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

При участии института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошёл обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси, — говорится в сообщении.

Прежде Москалькова проинформировала об эвакуации с Украины 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд». Экипаж насильно удерживался силами ВСУ в порту Мариуполя с 24 февраля. Для решения ситуации Москалькова обращалась к Минобороны и МИД России, а также к украинским властям.

Ранее на этой неделе Министерство обороны РФ рассказало о срыве обмена пленными украинскими властями. В ведомстве заявили, что список военнослужащих постоянно изменялся, а число людей сокращалось.