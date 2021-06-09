Для России открылась точка входа в Афганистан

Правительство Афганистана направило российскому руководству официальную просьбу изучить перспективы восстановления каналов технической помощи местным вооружённым силам (ВС). Об этом NEWS.ru заявил военно-политический источник в Кабуле. Ожидающийся вывод иностранного контингента оставит афганские власти без специалистов, которые обслуживали и ремонтировали авиационную технику. Это, как прогнозируют ооновские эксперты, приведёт к сокращению масштабов военно-воздушных операций Кабула и, очевидно, откроет двери для военной экспансии движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Военно-политический источник NEWS.ru уточнил, что афганское правительство обратилось к Москве с просьбой оказать помощь в «ремонте вертолётов и обслуживании артиллерийских систем». Однако, по его словам, пока российская сторона не спешит с ответом.

NEWS.ru направил письменный запрос спецпредставителю президента РФ по Афганистану, директору Второго департамента Азии МИД Замиру Кабулову, однако оперативного ответа получить не удалось.

Продолжающийся вывод иностранного контингента из Афганистана в соответствии с двусторонними договорённостями между Вашингтоном и талибами предполагает, что страну покинут около 18 тысяч подрядчиков, которые занимались в том числе военно-техническим обслуживанием. Прошлогодний доклад генерального инспектора Пентагона констатирует, что без помощи этих специалистов афганские силы безопасности будут неспособны использовать десятки истребителей, грузовые самолёты, вертолёты и беспилотники.

Эти выводы подтверждает июньский доклад специальной мониторинговой группы ООН по Афганистану. Авторы исследования убеждены, что афганские силы по-прежнему зависимы от иностранной технической поддержки.

Предстоящий вывод международных ВС до заключения окончательного мирного соглашения между «Талибаном» и правительством Афганистана станет проблемой для афганских сил из-за ограничения масштабов воздушных операций в связи с сокращением числа дронов, радаров и средств наблюдения, сокращения объёма материально-технической поддержки и числа единиц артиллерии, — говорится в исследовании ооновских структур.

Это ставит вопрос о том, захотят ли заполнить возникающий вакуум другие страны, заинтересованные в Афганистане.

В разговоре c NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар отметил, что в этом контексте возможность «возвращения» России действительно появляется. Однако аналитик обратил внимание на то, что проблема военно-технического обслуживания афганского авиапарка ещё обсуждается между Вашингтоном и Кабулом: полной ясности нет.

Омар Нессар youtube.com

Недолгая история партнёрства

Оказание Афганистану поддержки в ремонте вертолётов и подготовке специалистов было одной из ключевых линий сотрудничества между Москвой и Североатлантическим альянсом в прошлом. В 2011 году Советом Россия — НАТО был создан трастовый фонд по техническому обслуживанию состоящих на вооружении ВС Исламской Республики «вертушек». Российская сторона помогала в ремонте, обслуживании, поставке запчастей и обучении экспертов-техников. Целью программы являлась более эффективная эксплуатация сохранившегося в Афганистане вертолётного парка российского производства, что, в свою очередь, помогало укрепить афганские силы в борьбе с талибами. Были и эпизоды, когда американская сторона приобретала у России Ми-17 для афганской армии.

Удар по этим связям был нанесён с началом украинского кризиса. Сначала с Россией были разорваны контакты по линии НАТО, затем появились сигналы, что отечественную технику хотят выдавить из авиапарка ВС Афганистана и заменить американскими образцами. Так, в 2017 году и. о. афганского министра обороны Тарик Шах Бахрами открыто заявил, что его страна больше не нуждается в российских «вертушках».

Но на время перехода с российских вертолётов на натовские нам необходима некоторая помощь и мы нуждаемся в обеспечении качественного обслуживания. Сейчас это обслуживание проводится через некоторые другие страны, — признавался Бахрами.

Российская сторона интерпретировала эти сигналы как признак того, что против Афганистана были применены меры давления. Замир Кабулов на тот момент отмечал, что Москва не намерена оказывать Кабулу помощь по вертолётному досье на безвозмездной основе. Дипломат рассуждал, что неразумно, когда «недружественный президент» Ашраф Гани требует бесплатной поддержки: всё то, в чём нуждается Афганистан, нужно для ВС РФ, «и всё это стоит больших денег».

Если восстановление каналов сотрудничества возможно на нынешнем этапе, это остановило бы эрозию дипломатических отношений с Кабулом, однако многократно увеличило бы ответственность Кремля за афганскую арену.