Верховный суд Белоруссии признал NEXTA террористической организацией

Верховный суд Белоруссии признал неформальную группу NEXTA террористической организацией и запретил деятельность на территории страны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики. Террористическими также будут признаны структурные подразделения организации NEXTA Live и Luxta.

Верховный Суд признал экстремистское формирование NEXTA с входящими в него структурными подразделениями «NEXTA Live» и «LUXTA» террористической организацией, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В Генеральной прокуратуре отметили, что с середины 2020 года NEXTA проводила работу, связанную с пропагандой экстремистской и террористической деятельности. В частности, по мнению прокуроров, группа объединяла радикально настроенных граждан для совершения противоправных действий и обучала их созданию зажигательных устройств и самодельного оружия, а также тактике противостояния органам правопорядка.

В результате на территории страны были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки, — указали в ведомстве.

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в конце марта направил в Верховный суд республики заявление о признании неформальной группы NEXTA террористической организацией.

Telegram-канал NEXTA активно освещал протесты в Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года. Тогда в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, а оппозиция посчитала, что выборы были сфальсифицированы, и призывала людей выходить на улицы. Позже власти страны признали канал экстремистским, а его создателей внесли в список террористов.