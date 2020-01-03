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Соединённые Штаты должны любой ценой избегать войны с Ираном, но при этом сдерживать влияние Исламской Республики на Ближнем Востоке. Об этом заявил политобозреватель издания American Conservative Курт Миллс, комментируя ситуацию в регионе после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

Выступая в эфире телекомпании Fox News, он задался вопросом, не вовлекают ли США мир в новую большую войну. Иран представляет проблему для США и для американских союзников в регионе, однако...