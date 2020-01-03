https://static.news.ru/photo/e3520874-2ded-11ea-bc4c-fa163e074e61_660.jpgВерховный руководитель Ирана Али ХаменеиФото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Верховный иранский лидер Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Жёсткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников, — заявил Хаменеи.
Он также объявил в стране траур, который продлится в течение трёх дней.
BREAKING: Iran's Supreme Leader Khamenei calls for 3 days of mourning, says Soleimani's killing will double the motivation of the resistance against the United States and Israel; vows “severe revenge” - Reuters
Ранее NEWS.ru писал, что операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».