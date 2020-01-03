Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховный иранский лидер Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Жёсткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников, — заявил Хаменеи.

Он также объявил в стране траур, который продлится в течение трёх дней.

Ранее NEWS.ru писал, что операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях