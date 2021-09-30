Венгрия ответила на недовольство Киева фразой «договаривайтесь с русскими»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что при подписании договора между Будапештом и «Газпромом» на поставки газа мнение Киева не принималось во внимание, сообщает Reuters. В соответствии с подписанным документом российская компания будет поставлять газ в Венгрию в обход Украины.

По словам политика, несмотря на уважение Украины, народ Венгрии не может учитывать её интересы, когда страна нуждается в газе.

Нам нужен газ. Это реальность. Вы должны договориться с русскими. К сожалению, мы не можем принимать во внимание точку зрения украинцев. Я уважаю Украину и желаю украинскому народу больших успехов. Однако на газовом фронте мне нужно соответствовать интересам венгерского народа, а не украинского, — сказал Орбан.

Согласно новым договорённостям, 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии. Поставки через территорию Украины были остановлены. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон охарактеризовал украинский маршрут как наиболее экономически выгодный, поскольку это кратчайший путь поставки газа в Венгрию.

«Газпром» и венгерский MVM подписали контракт на 15 лет 27 сентября. Он предполагает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год в обход украинской территории. Киев выразил разочарование и заявил о подготовке ответных шагов на действия Венгрии.